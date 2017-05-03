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14:19 (мск), источник: dostup1.ru

Дожди с грозами прогнозируют синоптики 4 мая на Южном Урале

По предварительным данным, в ночное время 5 и 6 мая возможны заморозки.

Источник: Reuters

В предстоящие сутки в Челябинской области прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра до 18 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на четверг в регионе будет плюс 6−11, в низинах — около двух градусов выше нуля, днем 4 мая — 15−20, на юге — 22−27, в большинстве районов ожидаются дожди — от небольших до умеренных, возможны грозы, порывы юго-западного — северо-западного ветра до 15−18 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет плюс 9−11, завтра днем — 18−20 градусов, местами небольшой дождь.

По предварительным данным, в ночное время 5 и 6 мая возможны заморозки — до минус четырех градусов, днем — плюс 9−14.

Челябинский ЦГМС информирует, что 4 и 5 мая в большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность.

Напомним, с 30 апреля в области введен особый противопожарный режим: запрещено выжигание сухой травы и кустарников, разведение костров на полях и землях сельскохозяйственного назначения. За нарушение этих требований предусмотрен штраф: от 1 до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 6 до 15 тыс. — для должностных лиц и от 150 до 200 тыс. — для организаций. В условиях особого противопожарного режима размер взыскания будет увеличен в 2−3 раза.

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