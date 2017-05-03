В Самаре в мае начнутся гидравлические испытания
Гидравлические испытания проводятся для определения участков теплотрасс, требующих ремонта.
Гидравлические испытания проводятся для определения участков теплотрасс, требующих ремонта.
В связи с необходимостью подготовки к следующему отопительному сезону 2017−2018 годов ОАО «Предприятие тепловых сетей» в мае проведёт гидравлические испытания, сообщает администрация Самары.
Гидравлические испытания будут проводиться:
— с 10 по 13 мая на сетях Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной в пределах проспекта Карла Маркса, Ракитовского шоссе, улицы Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, улиц Советской Армии,
— с 15 по 18 мая на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной в пределах Волжского проспекта, улицы Максима Горького, реки Самары, улицы Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, улиц Пятигорской,
— с 22 по 24 мая на сетях Нижней зоны Безымянской ТЭЦ в пределах улиц Земеца, Береговой, проспекта Кирова, Заводского шоссе, проспекта Мальцева, улицы Ближняя, железной дороги.
По результатам гидравлических испытаний будут определены участки сетей, требующие ремонта.