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14:13 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в мае начнутся гидравлические испытания

Гидравлические испытания проводятся для определения участков теплотрасс, требующих ремонта.

В связи с необходимостью подготовки к следующему отопительному сезону 2017−2018 годов ОАО «Предприятие тепловых сетей» в мае проведёт гидравлические испытания, сообщает администрация Самары.

Гидравлические испытания будут проводиться:

— с 10 по 13 мая на сетях Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной в пределах проспекта Карла Маркса, Ракитовского шоссе, улицы Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской;.

— с 15 по 18 мая на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной в пределах Волжского проспекта, улицы Максима Горького, реки Самары, улицы Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, улиц Пятигорской, Ново-Урицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова, Лесной;.

— с 22 по 24 мая на сетях Нижней зоны Безымянской ТЭЦ в пределах улиц Земеца, Береговой, проспекта Кирова, Заводского шоссе, проспекта Мальцева, улицы Ближняя, железной дороги.

По результатам гидравлических испытаний будут определены участки сетей, требующие ремонта.

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