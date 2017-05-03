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14:28 (мск), источник: Sputnik.by

Дом Домрачевой в Лапоровичах: все готово к заселению

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Строительство дома трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой практически завершено — в нем уже можно жить, рассказали Sputnik строители.

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Белорусская биатлонистка строит загородный дом возле Минского моря в деревне Лапоровичи. Ранее Sputnik сообщал, что дом планировалось сдать в прошлом году, но строительные работы ведутся до сих пор. Муж Домрачевой легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что особняк возводят уже несколько лет. Спортсмен выразил надежду, что дом скоро будет готов. «Он будет прекрасным, мы однозначно будем его использовать», — сказал Бьорндален, слова которого приводит «Прессбол».

«Дом почти готов. Все готово к заселению. Остались отделочные работы», — рассказал корреспонденту Sputnik мастер по фасадным работам Дмитрий.

Собеседник агентства добавил, что внутри все работы завершены — подведена вода, отопление, электричество. «Осталось немного доработать снаружи», — сказал Дмитрий.

По его словам, дом будет белого цвета. «Но немного освежим краску», — пояснил специалист.

«Думаю, скоро дом будет сдан», — заключил собеседник Sputnik.

Он добавил, что за ходом строительства следит лично мать Домрачевой Лариса Алексеевна.

В апреле прошлого года Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил, что у них с Домрачевой будет ребенок. В июне пара сыграла свадьбу. Малышка появилась на свет 1 октября, девочку назвали Ксенией.

Сейчас спортсмены активно готовятся к новому сезону — оба намерены принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея). Биатлонисты тренируются в норвежском Шушене, затем Домрачева будет работать с мужской сборной Норвегии. Также в ее планах тренировки с белорусской командой.

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