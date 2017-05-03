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18:40 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Аэропорты столичного региона временно закроются для репетиций и проведения Парада Победы 4, 7 и 9 мая

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Раменское и Остафьево будут временно закрываться 4 и 7 мая для репетиций и 9 мая — для проведения Парада Победы.

Источник: AP 2017

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николай Ивашов.

«В связи с проведением репетиций воздушной части Парада Победы 4 и 7 мая и непосредственно парада 9 мая 2017 г. в нескольких аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) вводятся кратковременные ограничения. Аэропорт Шереметьево 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10:20 до 11:00. Аэропорт Внуково в указанные дни — с 10:30 до 11:10. Аэропорты Домодедово, Раменское, Остафьево — с 10:40 до 11:10», — сказал Н. Ивашов.

Он добавил, что о введении данных ограничений пользователи воздушного пространства и воздушные гавани были оповещены заранее.

В апреле некоторые аэропорты также прекращали работу в связи с репетициями парада.

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