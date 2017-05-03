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14:35 (мск), источник: СуперОмск

В омских автобусах повесили карты с ошибками

Внимательные омичи вновь разочарованы работой департамента транспорта Омска.

На этот раз их внимание привлекли опечатки в карте маршрутов в одном из автобусов города. Так, одна из остановок называется не кожевенный, а «кожевинный» завод.

«Сегодня увидел это в нескольких автобусах. Работники департамента транспорта, видимо, институтов не заканчивали и грамоте не обучены? Или у нас в Старом Кировске действительно заработал завод по производству кожи и вина?» — интересуется подписчик паблика Regik55.

Более того, на этом же самом снимке еще более внимательные горожане заметили еще одну ошибку — остановка «пос. Мелиораторов» превратилась в «пос. Мелиараторов». В целом, негодования автора снимка разделили и рядовые пользователи соцсетей.

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