Дорожники опубликовали график работ на трассах Воронежской области

Федеральное казенное учреждение «Черноземуправтодор» опубликовало график работ на трассах Воронежской области в среду, 3 мая. Ремонт пройдет в Аннинском, Грибановском, Эртильском районах, Борисоглебском округе, а также в областном центре. Рабочие восстановят изношенные покрытия и займутся устройством тонкослойных битумоминеральных покрытий. Работы закончатся к 30 сентября 2017 года.

Дорожники восстановят изношенные покрытия с 367 по 372 км трассы P-298 («Курск-Воронеж») вблизи села Архангельское (Аннинский район) и Новомакарово (Грибановский район). Также подрядчик восстановит покрытия на трассе Р-193 («Воронеж-Тамбов») рядом с селом Большой Самовец Эртильского района (с 93 по 101 км, с 106 по 110 км, с 103 по 105 км). Работы закончатся 30 сентября. Ввод в эксплуатацию запланирован на 15 октября.

Рабочие выполнят устройство тонкослойных батумоминеральных покрытий с 10 до 19 км трассы Р-193 («Воронеж-Тамбов»). Кроме того, подрядчик отремонтирует участок трассы Р-22 «Каспий» — с 475 по 484 км (село Третьяки Борисоглебского округа, подъезд к Саратову). Завершение ремонта и ввод объектов в эксплуатацию запланированы на август 2017 года. Работы выполнит подрядчик АО «Дороги Черноземья».