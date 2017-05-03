В семействе капуцинов столичного зоопарка родился еще один детеныш

В столичном зоопарке на свет появился еще один детеныш капуцина. Малыш родился в конце апреля и все время сидит на матери, поэтому пока нельзя узнать его пол.

Мать новорожденного, обезьянка по имени Смолли, уже успела стать бабушкой. Ее дочь Нори — вторая самка в этом семействе — месяц назад тоже стала мамой. Отец обоих детенышей — 11-летний самец по кличке Матрос, который родился в Московском зоопарке, некоторое время жил в Екатеринбурге и потом вернулся обратно.



В возрасте примерно трех-четырех недель маленькие капуцины начинают постепенно слезать с матери и самостоятельно пробовать пищу. Обычно детеныши взбираются на спины других самок и старших братьев или сестер, которые охотно нянчатся с ними. С взрослыми самцами малыши общаются редко.

С четырех — пяти месяцев молодые приматы уже самостоятельно бегают и

лазают по деревьям, но все же стараются не отходить далеко от матери.

Капуцины отличаются длинным хватательным хвостом (44−49 сантиметров при длине тела 39−46 сантиметров). Животное может висеть только на нем, не держась ни за что конечностями. Эти обезьяны питаются спелыми фруктами и насекомыми, но могут есть и разные виды улиток и пауков, а также ветки, цветы, семена и корни. В природе капуцины обитают в Южной Америке.