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16:43 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области простились с погибшим в Сирии военным

Погибший в Сирии военнослужащий-контрактник Богдан Деревицкий похоронен в среду в Братске с воинскими почестями, сообщили РИА Новости в городской администрации.

«Сегодня простились с Богданом — военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города», — сказала собеседница агентства.

По данным мэрии, Богдан Деревицкий — выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. В Сирии он проходил военную службу по контракту.

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