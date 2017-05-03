В Иркутской области простились с погибшим в Сирии военным

«Сегодня простились с Богданом — военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города», — сказала собеседница агентства.

По данным мэрии, Богдан Деревицкий — выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. В Сирии он проходил военную службу по контракту.