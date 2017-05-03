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14:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани частично закрыта для движения ул. Побежимова

Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). В Казани до 30 мая закрыты для движения транспорта два участка проезжей части ул. Побежимова.

Движение транспорта ограничено на участке от ул. Центрально-Мариупольская до ул. Малая Армавирская (схема организации движения), а также на участке от дома № 71 до ул. Карагандинская (схема организации движения).

Закрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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