В Казани частично закрыта для движения ул. Побежимова
Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода.
Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода.
(Город Казань KZN.RU, 3 мая). В Казани до 30 мая закрыты для движения транспорта два участка проезжей части ул. Побежимова.
Движение транспорта ограничено на участке от ул.
Закрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.