В Казани частично закрыта для движения ул. Побежимова

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). В Казани до 30 мая закрыты для движения транспорта два участка проезжей части ул. Побежимова.

Движение транспорта ограничено на участке от ул. Центрально-Мариупольская до ул. Малая Армавирская (схема организации движения), а также на участке от дома № 71 до ул. Карагандинская (схема организации движения).

Закрытие связано с проведением работ по реконструкции тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.