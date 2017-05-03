В Краснодаре в День Победы пройдут шествия, акции и концерты

Начнется празднование Дня Победы в 9:30 с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Памяти Героев. В 11:00 на Театральной площади состоится парад военнослужащих Краснодарского территориального гарнизона, в котором примут участие курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова и Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко. Также запланировано торжественное прохождение 38 парадных расчетов военнослужащих Министерства обороны и Министерства внутренних дел, Росгвардии, казаков Кубанского казачьего войска, кадетов казачьих кадетских корпусов края, ветеранов боевых действий, молодежного Поста № 1, сообщается на сайте администрации Краснодара. Будет задействована техника военных лет, образцы современного вооружения и военной техники.

В 14:00 начнется патриотическая акция-шествие «Бессмертный полк России». Построение горожан с портретами фронтовиков назначено на 13:00. Колонна стартует от сквера Жукова и проследует по Красной и Северной к мемориалу Вечный огонь на Площадь Павших Героев.