«Пьяная» разметка удивила жителей Павлодарской области

Фото с «художеством» местных дорожников, удивленные горожане выложили в социальные сети.

«Сегодня прогуливаясь по городу, было замечено вот это. Да, это дорожная разметка положенная прямо на землю», — прокомментировал фотофакт один из очевидцев.

На втором фото, молодой человек держит в руках квадрат затвердевшей белой краски, которая еще недавно лежала на земле.

«Мне даже удалось подержать сие чудо в руках», — написал очевидец. Выложенные фото за несколько часов собрали почти сотню комментариев и более трех тысяч просмотров.

«Это полоса для велосипедистов», «Отличная разметка, мимо кювета не проскочишь!», «Сначала разметка, потом асфальт», «Нарушение технологии в том, что бодягу из остатков краски и растворителя полагается слить в емкость, тут решили упростить себе жизнь, но лучше уж на обочину, чем на дорожное полотно», — язвили пользователи.

«Автор, аккуратнее, а то посадят за расхищение госсобственности!», — шутливо предостерег один из комментаторов. Некоторые пользователи назвали разметку «пьяной».

В отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата Аксу Павлодарской области «веселую» разметку объяснили настройкой дорожного оборудования.

«Подрядная фирма перед праздниками обновляла разметку в Аксу. Перед нанесением полос, на городские улицы, рабочие за городом провели калибровку на земле, проверили настройку аппарата. У подрядчиков есть своя инструкция. Если бы они проложили эти полосы на асфальте, то водители бы возмутились. Это же краска! Поэтому подрядчики проверили работу аппарата на другой местности», — прокомментировал заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Аксу Октябрь Нурашев.

Как сообщили в акимате Аксу, на проложенную на земле разметку, бюджет города не затратил ни копейки и никаких претензий к дорожникам у местных чиновников нет.

«Мы же оплачиваем выполненный объем работ. В городе подрядчики разметку обновили по всем правилам, — отметили в акимате Аксу.