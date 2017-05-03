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15:53 (мск), источник: Фонтанка

Вторую ночь подряд в Петербурге разведут Гренадерский и Сампсониевский мосты

Две переправы через Большую Невку в Петербурге вновь будут недоступны для автомобилистов и пешеходов. В ночь на 4 мая разведут Гренадерский и Сампсониевский мосты.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщает «Мостотрест», проехать и пройти по мостам будет нельзя с половины второго ночи до половины пятого утра 4 мая. Круглосуточно до 6 мая закрыт Тучков мост.

Напомним, навигация по Неве началась 14 апреля, в этом году график разводки мостов изменился — Дворцовый мост открывают для кораблей в 01:10, Троицкий в 01:20 ночи.

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