Вторую ночь подряд в Петербурге разведут Гренадерский и Сампсониевский мосты

Как сообщает «Мостотрест», проехать и пройти по мостам будет нельзя с половины второго ночи до половины пятого утра 4 мая. Круглосуточно до 6 мая закрыт Тучков мост.

Напомним, навигация по Неве началась 14 апреля, в этом году график разводки мостов изменился — Дворцовый мост открывают для кораблей в 01:10, Троицкий в 01:20 ночи.