Работа ветро-солнечной станции в Онгурене Иркутской области восстановлена

Электроснабжение в селе Онгурен Ольхонского района Иркутской области восстановлено от комбинированной ветро-солнечной станции. Напомним, она перестала функционировать летом 2016 года после сильной грозы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

«Сотрудники ГУЭП “Облкоммунэнерго-Сбыт” с привлечением специалистов ООО “Байкал-Энергия” заменили вышедшее из строя импортное оборудование на российское. Его стоимость вместе с монтажными работами составила 800 тысяч рублей. Использование нового импортного оборудования увеличило бы стоимость до 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для стабильной работы ветро-солнечной станции ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» планирует провести в ближайшее время замену аккумуляторных батарей, срок эксплуатации которых закончился в начале этого года.

Также предприятие планирует приобрести еще один комплект оборудования, которое увеличит мощность солнечной станции до 120 кВт. Это позволит ей обеспечивать электроэнергией жителей села Онгурен в полном объеме.