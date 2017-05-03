Работа ветро-солнечной станции в Онгурене Иркутской области восстановлена
Объект перестал функционировать летом прошлого года после удара молнии.
Объект перестал функционировать летом прошлого года после удара молнии.
Электроснабжение в селе Онгурен Ольхонского района Иркутской области восстановлено от комбинированной
«Сотрудники ГУЭП “Облкоммунэнерго-Сбыт” с привлечением специалистов ООО “Байкал-Энергия” заменили вышедшее из строя импортное оборудование на российское. Его стоимость вместе с монтажными работами составила 800 тысяч рублей. Использование нового импортного оборудования увеличило бы стоимость до 3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Для стабильной работы
Также предприятие планирует приобрести еще один комплект оборудования, которое увеличит мощность солнечной станции до 120 кВт. Это позволит ей обеспечивать электроэнергией жителей села Онгурен в полном объеме.