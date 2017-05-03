В Воронежской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Центральной России гидрометцентр сегодня объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. «Оранжевый» уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень предпоследний, выше только красный. Речь идёт о Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Кстати, в нашем регионе с 29 апреля по 2 мая произошло 174 ландшафтных пожара на площади более чем в 23 гектара. Наибольшее количество возгораний зафиксировано под Рамонью.

Сейчас по условиям погоды на всей территории Воронежской области установился 3 класс пожарной опасности. Но сегодня в некоторых районах области его подняли до четвёртого.