В Воронежской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Жечь костры и даже бросать на обочинах окурки сейчас крайне опасно — велика вероятность пожаров. Сухая и ветреная погода этому очень способствует.
Жечь костры и даже бросать на обочинах окурки сейчас крайне опасно — велика вероятность пожаров. Сухая и ветреная погода этому очень способствует.
В Центральной России гидрометцентр сегодня объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. «Оранжевый» уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень предпоследний, выше только красный. Речь идёт о Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областях.
Кстати, в нашем регионе с 29 апреля по 2 мая произошло 174 ландшафтных пожара на площади более чем в 23 гектара. Наибольшее количество возгораний зафиксировано под Рамонью.
Сейчас по условиям погоды на всей территории Воронежской области установился 3 класс пожарной опасности. Но сегодня в некоторых районах области его подняли до четвёртого.