ФОК «Баташев Арена» в Выксе Нижегородской области примет первых посетителей в начале 2018 года
В регионе уже функционирует 34
В регионе уже функционирует 34
ФОК «Баташев Арена» в Выксе Нижегородской области примет первых посетителей в начале 2018 года.
Об этом стало известно во время торжественной церемонии закладки капсулы в основание строящегося
По словам Сергея Панова, в регионе уже функционирует 34
Депутат Государственной думы РФ Наталья Назарова отметила, что опыт Нижегородской области по строительству ФОКов может быть использовн и в других регионах страны.
По информации министерства спорта Нижегородской области,
Напомним, что в 2016 году в рамках программы по строительству ФОКов, инициированной губернатором, в регионе открылось два спорткомплекса (ФОК «Александр Невский» в Городце и ФОК «Юность» на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде). В 2017 году открылся ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода.