ФОК «Баташев Арена» в Выксе Нижегородской области примет первых посетителей в начале 2018 года.

Об этом стало известно во время торжественной церемонии закладки капсулы в основание строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса, в которой принимали участие министр спорта Нижегородской области Сергей Панов и депутат Государственной думы РФ Наталья Назарова.

По словам Сергея Панова, в регионе уже функционирует 34 физкультурно-оздоровительных комплекса. Он отметил, что губернаторская программа строительства ФОКов будет продолжена, так, в 2017 году еще три комплекса будут введены в эксплуатацию — в Выксе, Воскресенском и Тоншаево.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Назарова отметила, что опыт Нижегородской области по строительству ФОКов может быть использовн и в других регионах страны.

По информации министерства спорта Нижегородской области, физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя универсальный спортивный зал с трибунами на 100 мест для занятий игровыми видами спорта, хоккейную площадку с искусственным льдом, залы для занятий художественной гимнастикой, настольным теннисом, тхэквондо, две чаши в бассейне для занятий плаванием и синхронным плаванием.

Напомним, что в 2016 году в рамках программы по строительству ФОКов, инициированной губернатором, в регионе открылось два спорткомплекса (ФОК «Александр Невский» в Городце и ФОК «Юность» на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде). В 2017 году открылся ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода.