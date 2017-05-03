Поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище
Украинского поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщает
Украинского поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщает
Похоронное богослужение (панихида) по умершему состоялось в
После этого церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров Украины. Последнее почтение Борису Олийныку пришли выразить члены правительства во главе с
«Это очень показательно, что почтить память выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка пришло так много людей. Сегодня мы отдаем дань уважения личности, олицетворяющей собой целую эпоху. Несмотря на сложные
Напомним, выдающийся украинский поэт, Герой Украины, член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005−2015), член правления Национального союза краеведов Украины, известный государственный деятель Борис Олийнык умер 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.