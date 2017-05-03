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14:57 (мск), источник: 112.ua

Поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище

Украинского поэта Бориса Олийныка похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины в Facebook.

Источник: 112.ua

Похоронное богослужение (панихида) по умершему состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

После этого церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров Украины. Последнее почтение Борису Олийныку пришли выразить члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры и поклонники его творчества.

«Это очень показательно, что почтить память выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка пришло так много людей. Сегодня мы отдаем дань уважения личности, олицетворяющей собой целую эпоху. Несмотря на сложные общественно-политические условия, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, он все же смог сохранить себя как великого поэта, как личность, которая отстаивала свои собственные убеждения», — сказал во время церемонии прощания министр культуры Украины Евгений Нищук.

Напомним, выдающийся украинский поэт, Герой Украины, член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005−2015), член правления Национального союза краеведов Украины, известный государственный деятель Борис Олийнык умер 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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