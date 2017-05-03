Коллайдер в Новосибирске вышел на энергию выше проектной

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сибирский коллайдер ВЭПП-2000 в начале мая успешно вышел на рекордно высокую энергию, ученые ожидают новых данных для изучения структуры протона и нейтрона, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Института ядерной физики имени (ИЯФ) Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, академик Павел Логачев.

Электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000 — ускоритель элементарных частиц, работающий в ИЯФ. В 2014—2015 году проводилась его модернизация, с 2017 года начался новый набор данных.

«Как раз буквально пару дней назад мы выполнили программу на энергии выше проектной», — сказал Логачев.

«Светимость увеличилась примерно в 10 раз, производительность резко возросла, и мы сейчас ожидаем очень интересные результаты в области структуры протона и нейтрона», — сообщил академик.

По его словам, исследуемый на этом коллайдере энергетический диапазон — это «место, очень интересное физикам с точки зрения редких событий и новой физики». Логачев добавил, что за последние пять месяцев модернизированный коллайдер набрал примерно на 30% больше данных, чем за всю историю его работы до этого.