Коллайдер в Новосибирске вышел на энергию выше проектной
Ученые Института ядерной физики имени СО РАН ожидают результатов в области изучения структуры протона и нейтрона.
Ученые Института ядерной физики имени СО РАН ожидают результатов в области изучения структуры протона и нейтрона.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сибирский коллайдер ВЭПП-2000 в начале мая успешно вышел на рекордно высокую энергию, ученые ожидают новых данных для изучения структуры протона и нейтрона, сообщил на
«Как раз буквально пару дней назад мы выполнили программу на энергии выше проектной», — сказал Логачев.
«Светимость увеличилась примерно в 10 раз, производительность резко возросла, и мы сейчас ожидаем очень интересные результаты в области структуры протона и нейтрона», — сообщил академик.
По его словам, исследуемый на этом коллайдере энергетический диапазон — это «место, очень интересное физикам с точки зрения редких событий и новой физики». Логачев добавил, что за последние пять месяцев модернизированный коллайдер набрал примерно на 30% больше данных, чем за всю историю его работы до этого.