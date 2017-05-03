Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы

На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась ни крика людей, ни лая собак. Охотник застрелил животное. Лабораторные исследования подтвердили, что лиса больна бешенством.

«Проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, отлов безнадзорных животных, вакцинация домашних, организовано информирование местных жителей», — отметили в районной ветеринарной станции. Там подчеркнули, что это не первый случай бешенства в Глинянах. В 2016 году бешеная лиса проникла на частное подворье.

С начала года в Гродненском районе это уже второй случай бешенства. За весь 2016 год в регионе было отмечено три подобных факта.