Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы
3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района
3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района
На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась ни крика людей, ни лая собак. Охотник застрелил животное. Лабораторные исследования подтвердили, что лиса больна бешенством.
«Проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, отлов безнадзорных животных, вакцинация домашних, организовано информирование местных жителей», — отметили в районной ветеринарной станции. Там подчеркнули, что это не первый случай бешенства в Глинянах. В 2016 году бешеная лиса проникла на частное подворье.
С начала года в Гродненском районе это уже второй случай бешенства. За весь 2016 год в регионе было отмечено три подобных факта.