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15:30 (мск), источник: БЕЛТА

Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района из-за бешеной лисы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской районной ветеринарной станции.

Источник: БЕЛТА

На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась ни крика людей, ни лая собак. Охотник застрелил животное. Лабораторные исследования подтвердили, что лиса больна бешенством.

«Проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, отлов безнадзорных животных, вакцинация домашних, организовано информирование местных жителей», — отметили в районной ветеринарной станции. Там подчеркнули, что это не первый случай бешенства в Глинянах. В 2016 году бешеная лиса проникла на частное подворье.

С начала года в Гродненском районе это уже второй случай бешенства. За весь 2016 год в регионе было отмечено три подобных факта.

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