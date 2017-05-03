Глава свердловской Госавтоинспекции лично выехал к протестующим дальнобойщикам на ЕКАД

Напомним, ранее водители заявили, что на место стоянки грузовиков приехал трактор и окопал всю территорию таким образом, что выехать с нее стало невозможно. По их словам, трактор приехал вместе с полицейскими и сотрудниками ГИБДД «по распоряжению Демина». В самой Госавтоинспекции это опровергли, заявив, что там ведутся работы по восстановлению водоотвода.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, в ходе сегодняшнего выезда было установлено, что работы по восстановлению геометрических параметров, в том числе системы водоотвода, ведутся в настоящий момент и будут продолжены подрядными организациями «Управления автомобильных дорог» строго по разработанному ранее графику. В ведомстве заверили, что работы соответствуют всем требованиям и никаких неудобств водителям большегрузов не создают, более того, для них организована возможность въезда и выезда с другой стороны парковочной зоны.