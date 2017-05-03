Глава свердловской Госавтоинспекции лично выехал к протестующим дальнобойщикам на ЕКАД
Сегодня начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин лично выехал на 30 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, где проходит акция протеста дальнобойщиков.
Сегодня начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин лично выехал на 30 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, где проходит акция протеста дальнобойщиков.
Напомним, ранее водители заявили, что на место стоянки грузовиков приехал трактор и окопал всю территорию таким образом, что выехать с нее стало невозможно. По их словам, трактор приехал вместе с полицейскими и сотрудниками ГИБДД «по распоряжению Демина». В самой Госавтоинспекции это опровергли, заявив, что там ведутся работы по восстановлению водоотвода.
Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, в ходе сегодняшнего выезда было установлено, что работы по восстановлению геометрических параметров, в том числе системы водоотвода, ведутся в настоящий момент и будут продолжены подрядными организациями «Управления автомобильных дорог» строго по разработанному ранее графику. В ведомстве заверили, что работы соответствуют всем требованиям и никаких неудобств водителям большегрузов не создают, более того, для них организована возможность въезда и выезда с другой стороны парковочной зоны.
«В ходе беседы с присутствовавшими водителями также было установлено, что никаких претензий у них нет ни к органам внутренних дел, ни к подрядным организациям, осуществляющим работы», — добавили в ГИБДД.
Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские дальнобойщики пообещали сформировать колонну из грузовиков и направить ее на Москву.