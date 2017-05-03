Эпидемиологи республики выявили первых энцефалитных клещей

В лаборатории вирусологических исследований последние два дня — настоящий аншлаг. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сдать на анализ клещей. Между тем результаты исследований говорят о том, что каждый одиннадцатый паразит является переносчиком опасного вируса.

Между тем, в Уфе приступили к противоклещевой обработке территории. В этом году специалистам предстоит провести дезинсекцию более пятисот гектаров площади.