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15:32 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Эпидемиологи республики выявили первых энцефалитных клещей

Эпидемиологи республики выявили первых энцефалитных клещей. О том, насколько безопасно в Уфе — выясняла Гульшат Валеева и расскажет в вечернем выпуске «Вестей».

В лаборатории вирусологических исследований последние два дня — настоящий аншлаг. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сдать на анализ клещей. Между тем результаты исследований говорят о том, что каждый одиннадцатый паразит является переносчиком опасного вируса.

Между тем, в Уфе приступили к противоклещевой обработке территории. В этом году специалистам предстоит провести дезинсекцию более пятисот гектаров площади.

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