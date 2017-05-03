В Ласточкином гнезде организовали выставку работ Сальвадора Дали

В дворце-музее «Ласточкино гнездо» открылась выставка работ Сальвадора Дали, передает пресс-служба министерства культуры Крыма.

«В выставочном зале ГБУ РК «Дворец-музей «Ласточкино гнездо» проходит выставка одного из самых известных художников XX века Сальвадора Дали «Дневники гения». В центре экспозиции помещены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника — иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса», — уточнили в сообщении.