В Ласточкином гнезде организовали выставку работ Сальвадора Дали
Выставка носит название «Дневники гения».
Выставка носит название «Дневники гения».
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«В выставочном зале ГБУ РК «Дворец-музей «Ласточкино гнездо» проходит выставка одного из самых известных художников XX века Сальвадора Дали «Дневники гения». В центре экспозиции помещены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника — иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса», — уточнили в сообщении.
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