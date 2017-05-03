Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Гузеева счастлива отдыхать с невесткой: фото из Парижа
Юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов - СМИ
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Подготовка техники к Параду Победы
15:54 (мск), источник: АиФ Крым

В Ласточкином гнезде организовали выставку работ Сальвадора Дали

Выставка носит название «Дневники гения».

В дворце-музее «Ласточкино гнездо» открылась выставка работ Сальвадора Дали, передает пресс-служба министерства культуры Крыма.

«В выставочном зале ГБУ РК «Дворец-музей «Ласточкино гнездо» проходит выставка одного из самых известных художников XX века Сальвадора Дали «Дневники гения». В центре экспозиции помещены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника — иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что экспозицию сопровождает фонограмма с цитатами художника на русском и испанском языках. Помимо этого в выставочном зале представлен видеоряд с документальными кадрами о жизни и творчестве художника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мясо с ананасом. «Железные» правила полезного шашлыка
Путин: Отношения России и Турции имеют особый статус
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
СМИ: в США готовят проект по разрешению кризиса в Венесуэле
Россия спишет долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь