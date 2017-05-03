В Екатеринбурге похоронили погибшего в Сирии военного советника

Присутствовавшие на похоронах товарищи военнослужащего отзывались о нем, как о хорошем друге, и рассказали, что он был силен в математике. До своего сорокалетия выпускник Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища не дожил буквально пару месяцев.

Напомним, по сообщению Минобороны РФ Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. Он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

Во время занятия по боевой подготовке подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков, и подполковник получил смертельное ранение.

«Мы вместе проходили обучение с первого по пятый курс — в одной батарее, но в разных взводах. Хорошие товарищеские отношения у нас были. Вместе ходили на дежурства, в караулы. Он был неординарным человеком, умным », — рассказал корреспонденту РИА Новости однокурсник погибшего Юрий.

По словам собеседника агентства, Алексей Бучельников был хорош в учебе, стремился к знаниям, и именно к нему товарищи часто обращались за помощью.

«Не сомневаюсь, что он был грамотным офицером», — сказал Юрий. И с сожалением отметил, что жизнь разбросала бывших однокашников.