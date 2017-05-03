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15:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Скандал: в УГМУ отменили выборы ректора

Москва забраковала всех кандидатов на пост руководителя медицинского вуза.

Выборы ректора Уральского государственного медицинского университета, намеченные на апрель-май 2017 года отложены до конца зимы. Такое решение принято учредителем вуза, коим является Минздравсоцразвития. Это следует из письма, опубликованного на сайте УГМУ, передает 3 мая корреспондент «АиФ-Урал».

В официальном документе говорится, что «Минздрав считает нужным установить срок представления новых кандидатов … в срок до 1 октября 2017 года». По версии информированного собеседника «АиФ-Урал», это означает, что Москва забраковала всех семерых кандидатов в ректоры, пул которых готовился еще с конца 2016 года. Среди желающих занять место бывшего ректора Сергея Кутепова (после двух пятилетних сроков ректорства с марта 2017 года он работает профессором на одной кафедр УГМУ) было семь кандидатов.

В частности, на должность ректора претендовали бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун; экс-глава Минздрава Свердловской области Владимир Климин; декан лечебно-профилактического факультета, бывший главный хирург Свердловской области Сергей Чернядьев; завкафедрой онкологии Тюменского госуниверситета, главный внештатный уролог Тюменской области Александр Зырянов; проректор УГМУ по лечебной работе Сергей Коротких и замдиректора по научной работе института травматологии им. Чаклина Кирилл Бердюгин. Последний является также являлся кандидатурой Сергей Кутепова и был весьма перспективным молодым кандидатом, но не работавшим в УГМУ. Седьмым претендентом был директор крупнейшей в регионе частной страховой медицинской компании Игорь Леонтьев.

В данный момент исполняющей обязанности ректора УГМУ является Ольга Ковтун, чью кандидатуру лоббировали свердловские власти. Фактически она получила должность ректора до конца текущего года. «Как правило, выборы проводятся весной. Это делается для того, чтобы к новому учебному году приступила сработавшаяся команда руководителей. Если отбросить эти тонкости, то в целом ситуация похожа на скандал, поскольку такого в вузе еще не было», — говорит собеседник «АиФ-Урал», объясняя, что в Москве не объяснили мотивов такого решения. По словам источника, если с пулом кандидатов вопрос будет решен к осени, то после согласования в Москве избирательный процесс будет завершен в лучшем случае предстоящей зимой.

Комментарий от вуза получить не удалось.

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