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15:53 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму испекут самый большой в мире чебурек — депутат ГД

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму в рамках крымско-татарского праздника «Хыдырлез» испекут самый большой мире чебурек, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Национальный праздник «Хыдырлез» ежегодно отмечается в Крыму в начале мая.

«Это будет самый большой в мире чебурек. Все участники праздника смогут отведать блюдо, приготовленное по классическому крымско-татарскому рецепту из рубленого халяльного мяса», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, длина чебурека составит 3 метра, ширина — 1,5 метра. На его приготовление уйдет 20 кг фарша, два мешка муки по 50 кг и 350 литров подсолнечного масла.

«Над приготовлением рекордного чебурека будут трудиться четыре повара из города Саки», — подчеркнул депутат.

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