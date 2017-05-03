В Крыму испекут самый большой в мире чебурек — депутат ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму в рамках
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму в рамках
Национальный праздник «Хыдырлез» ежегодно отмечается в Крыму в начале мая.
«Это будет самый большой в мире чебурек. Все участники праздника смогут отведать блюдо, приготовленное по классическому
По его словам, длина чебурека составит 3 метра, ширина — 1,5 метра. На его приготовление уйдет 20 кг фарша, два мешка муки по 50 кг и 350 литров подсолнечного масла.
«Над приготовлением рекордного чебурека будут трудиться четыре повара из города Саки», — подчеркнул депутат.