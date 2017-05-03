Воронежец задолжал за коммунальные услуги почти 1,2 млн рублей
В Воронеже почти 40% жителей муниципальных квартир не оплачивают коммуналку.
В Воронеже почти 40% жителей муниципальных квартир не оплачивают коммуналку.
Их долги за последние годы достигли рекордных размеров. В некоторых квартирах долги за ЖКХ уже превышают миллион рублей.
Такую статистику получила АО «Единая
«Так, долг воронежцев по аренде квартир у городской администрации на 1 мая 2017 года составил около 19 млн рублей. А задолженность перед поставщиками ЖКХ превысила 300 млн рублей», — рассказал технический директор Единого расчетного центра Павел Колтаков.
Например, у квартиры в 128 «квадратов» в Левобережном районе задолженность 1 млн 166 тысяч рублей. Жилец, с которым управление жилищных отношений подписало бессрочный договор о найме, не прописался в квартире. Зато там оформлены его многочисленные родственники: 15 детей и трое внуков.
Огромный долг накопился
Среди абонентов ЕПСС есть еще два должника, не заплативших более 1 млн рублей коммуналки. В их квартирах тоже нет счетчиков и прописано много людей. Повлиять на неплательщиков может только управление жилищных отношений Воронежа.
«Закон сегодня позволяет муниципалитетам выселять недобросовестных квартиросъемщиков, но пока к таким радикальным мерам в регионах страны практически не прибегают, — поясняет заместитель гендиректора по правовым вопросам ЕПСС Юрий Шалимов. — Чаще всего на неплательщиков воздействуют ограничением горячего водоснабжения, электроэнергии и водоотведения. Также у мэрии есть право взыскивать долг со всех проживающих в квартире, указанных в договоре найма».
Отметим, что владельцы приватизированных квартир тоже не всегда вовремя оплачивают «жировки». По последним данным, они должны за услуги ЖКХ почти 935 млн рублей.
Напомним, что АО «ЕПСС ЖКХ ВО» создали по распоряжению губернатора Алексея Гордеева в 2013 году. Его учредители — правительство региона и городские власти. Единый расчетный центр сейчас обслуживает больше 65% жилфонда Воронежа.