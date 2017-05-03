Воронежец задолжал за коммунальные услуги почти 1,2 млн рублей

Их долги за последние годы достигли рекордных размеров. В некоторых квартирах долги за ЖКХ уже превышают миллион рублей.

Такую статистику получила АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» (ЕПСС), проанализировав платежную дисциплину местных жителей. Компания обслуживает 7580 жителей муниципальных квартир, из которых 2906 не платят вовремя.

«Так, долг воронежцев по аренде квартир у городской администрации на 1 мая 2017 года составил около 19 млн рублей. А задолженность перед поставщиками ЖКХ превысила 300 млн рублей», — рассказал технический директор Единого расчетного центра Павел Колтаков.

Например, у квартиры в 128 «квадратов» в Левобережном районе задолженность 1 млн 166 тысяч рублей. Жилец, с которым управление жилищных отношений подписало бессрочный договор о найме, не прописался в квартире. Зато там оформлены его многочисленные родственники: 15 детей и трое внуков.

Огромный долг накопился из-за большого количества жильцов и отсутствия счетчиков на воду. Поэтому плату там начисляют по нормативу — около 7 тысяч рублей в месяц только за холодную воду. Их долг «РВК-Воронеж» составляет сейчас больше 270 тысяч рублей. 850 тысяч рублей не получили поставщики отопления, горячей воды, электричества и управляющая компания. Также муниципалитет недополучил за аренду жилья 45 тысяч рублей.

Среди абонентов ЕПСС есть еще два должника, не заплативших более 1 млн рублей коммуналки. В их квартирах тоже нет счетчиков и прописано много людей. Повлиять на неплательщиков может только управление жилищных отношений Воронежа.

«Закон сегодня позволяет муниципалитетам выселять недобросовестных квартиросъемщиков, но пока к таким радикальным мерам в регионах страны практически не прибегают, — поясняет заместитель гендиректора по правовым вопросам ЕПСС Юрий Шалимов. — Чаще всего на неплательщиков воздействуют ограничением горячего водоснабжения, электроэнергии и водоотведения. Также у мэрии есть право взыскивать долг со всех проживающих в квартире, указанных в договоре найма».

Отметим, что владельцы приватизированных квартир тоже не всегда вовремя оплачивают «жировки». По последним данным, они должны за услуги ЖКХ почти 935 млн рублей.

Напомним, что АО «ЕПСС ЖКХ ВО» создали по распоряжению губернатора Алексея Гордеева в 2013 году. Его учредители — правительство региона и городские власти. Единый расчетный центр сейчас обслуживает больше 65% жилфонда Воронежа.