Плановые отключения горячей воды начнутся в Нижнем Новгороде с 10 мая, сообщает городская администрация.

Во время отключения на котельных, тепловых пунктах и сетях будут проводиться ремонтные работы. Все объекты тепло- и водоснабжения летом проходят техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности элементов оборудования, проводятся гидравлические испытания на прочность и так далее.

По закону, период отключения горячей воды в жилых домах в общей сложности не должен превышать 14 дней. Временное ограничение подачи горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде будет проводиться по графикам. Ознакомиться с ними можно будет на сайте нижнийновгород.рф в разделе «Внимание».