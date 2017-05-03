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16:19 (мск), источник: Интерфакс

В России ограничат работу аэропортов ради парада 9 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — В связи с проведением репетиций воздушной части парада Победы 4 и 7 мая и самого парада 9 мая в работу нескольких российских аэропортов вводятся ограничения, сообщает ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в среду.

Источник: РИА "Новости"

Так, московский аэропорт «Шереметьево» 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 мск, «Внуково» — с 10.30 до 11.10 мск, аэропорты «Домодедово», «Жуковский», «Остафьево» — с 10.40 до 11.10 мск.

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Закрывать петербургский аэропорт «Пулково» в эти дни не планируется, но возможны разовые кратковременные (5−7 минут) ограничения по отправке и приему самолетов, отмечается в сообщении «ГК по ОрВД».

В екатеринбургском «Кольцово» 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая — с 10.10 до 10.50.

«О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани были оповещены заранее посредством соответствующих NOTAM», — говорится в сообщении госкорпорации.

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