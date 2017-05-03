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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Номер NaviBand на «Евровидении» увидели первые зрители

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номер NaviBand на «Евровидении» увидели первые зрители, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня состоялась первая индивидуальная репетиция белорусских артистов на сцене песенного шоу в Международном выставочном центре. Интрига конкурсного номера заключалась в том, что Артем Лукьяненко и Ксения Жук должны «летать» на сцене. Эффект полета создан видеорядом на заднике сцены, где появляется летящая Земля, стилизованные изображения замков, символика национального орнамента. Ребята поют и танцуют на подиуме, возле которого установлены вентиляторы.

Аккредитованные на конкурсе представители прессы отметили эмоциональность выступления группы NaviBand.

Вторая индивидуальная репетиция и пресс-конференция ребят пройдут 6 мая. Их выступление широкая публика увидит во втором полуфинале «Евровидения» 11 мая.

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