Номер NaviBand на «Евровидении» увидели первые зрители

Сегодня состоялась первая индивидуальная репетиция белорусских артистов на сцене песенного шоу в Международном выставочном центре. Интрига конкурсного номера заключалась в том, что Артем Лукьяненко и Ксения Жук должны «летать» на сцене. Эффект полета создан видеорядом на заднике сцены, где появляется летящая Земля, стилизованные изображения замков, символика национального орнамента. Ребята поют и танцуют на подиуме, возле которого установлены вентиляторы.

Аккредитованные на конкурсе представители прессы отметили эмоциональность выступления группы NaviBand.