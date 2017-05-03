В Крыму работы на объектах ФЦП будут контролировать по-новому

«Система включает пять уровней контроля, она начинает работать с 10 мая. У нас 115 пусковых объектов в этом году. За каждым объектом или группой объектов будет закреплен человек, ответственное лицо. Мы раздадим форму, по которой подрядчики на объектах и закрепленные лица ежесуточно будет работать», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, ход работ на строительных площадках объектов ФЦП будет контролировать группа специалистов нескольких подразделений, в частности, Службы капстроительства, Управления контроля, АНО «Дирекция по исполнению ФЦП» в составе 30 человек. Они без предупреждения и какого-либо графика будут выезжать на объекты, следить за исполнением работ и соблюдением сроков.

Следующий контролирующий этап осуществляют глава Республики и закрепленные вице-премьеры. Специалисты и эксперты еженедельно будут формировать отчет о ходе работ за текущую неделю для представления его главе РК и его заместителям. Кроме того, один раз в месяц будет проходить независимая экспертиза с участием экспертов, чтобы власти Крыма имели возможность оценить реальное исполнение сроков и ход работ.

После этого глава Крыма будет докладывать в правительствах РК и РФ о ходе выполнения работ и соблюдении сроков реализации объектов ФЦП.