В Самаре некоторые части памятника-самолета Ил-2 напечатают на 3D-принтере

Предполагается, что некоторые детали легендарного штурмовика будут напечатаны на 3D-принтере, сообщает пресс-служба СамГТУ. Вернуть Ил-2 на кольцо Московское/Кирова планируют осенью.

Стоит отметить, что инженеры Центра литейных технологий, работающие при факультете машиностроения, металлургии и транспорта, уже на протяжении 5 лет принимают участие в крупных значимых реставрационных проектах города. К примеру, с помощью 3D-принтера они восстановили буквы и ордена, спиленные вандалами с постамента бронзового бюста министра обороны СССР Дмитрия Устинова. Кроме того, они изготовили звезду для Вечного огня на площади Славы. По словам литейщиков Политеха, она была одним из самых сложных объектов, поскольку им пришлось работать при горящем факеле.

В ближайшее время специалисты факультета машиностроения будут помогать в восстановлении квартала около музея имени Петра Алабина.