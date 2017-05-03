День госслужащего в Казахстане впервые отметят в новом формате

«Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК РК) проводит ряд мероприятий с вовлечением всех слоев населения. Наравне с госслужащими каждый казахстанец может проявить свою гражданскую позицию и принять участие в мероприятиях: в республиканском конкурсе “Лучший государственный служащий РК”; конкурсе на лучшую работу по освещению деятельности государственных служащих среди представителей СМИ; фотоконкурсе “100 лиц государственной службы РК” среди всех желающих», — говорится в распространенной информации ведомства.

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. В этом году впервые профессиональный праздник будут отмечать в новом формате.

Конкурс «Лучший госслужащий РК» будет проведен по шести номинациям: межотраслевое управление; управление в сфере обеспечения законности, безопасности населения и территорий; управление реальным сектором экономики; управление социальной сферой; правовое и кадровое обеспечение деятельности государственных органов; организационное, информационное, документационное, финансово-экономическое, хозяйственное и иное обеспечение деятельности государственных органов.

«Вместе с тем, учитывая различный уровень ответственности, в каждой номинации будет определен победитель как из управленческого, так и из исполнительского звена. Конкурс будет проходить с 10 мая по 17 июня. К награде представят 12 победителей. К участию в конкурсе “Профессиональная госслужба — ключ к конкурентоспособности” принимаются журналистские работы по освещению деятельности госслужащих, опубликованные с 1 января по 10 июня 2017 года в печатных и электронных СМИ, а также телесюжеты, публикации в социальных медиа. Конкурс проводится по четырем номинациям: лучший теле/радио сюжет или цикл теле/радио сюжетов; лучшая публикация в печатных СМИ; лучшая публикация в интернет-СМИ; лучшая публикация в социальных медиа», — сообщает пресс-служба агентства, отмечая срок проведения конкурса — с 1 января по 10 июня 2017 года.

Фотоконкурс будет проводиться с 10 мая по 15 июня. Принять участие в нем могут все желающие.

«Целью фотоконкурса “100 лиц государственной службы РК” является демонстрация госслужащих новой формации, преданных своему делу. Коммуникационная площадка KyzmetTalk на тему: “Будущее государственной службы Казахстана” — новое в своем роде интерактивное мероприятие, к участию в котором также приглашаются все граждане», — отметили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

На сайте АДГСПК РК kyzmet.gov.kz будет открыта рубрика KyzmetTalk-BOX. Все желающие могут отправить интересующие их вопросы для обсуждения. Более подробные условия участия в конкурсах казахстанцы могут узнать в специальной рубрике «День госслужащего — 2017» на сайте агентства.

В 2013 году Нурсултан Назарбаев внес изменения в указ «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», в связи с чем в календаре профессиональных праздников появился День государственного служащего. Празднование Дня государственного служащего с широким охватом всех категорий граждан планируется впервые.