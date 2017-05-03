В Петербурге и области — затишье перед возвращением зимы
В четверг, 4 мая, погода будет радовать жителей Петербурга и Ленобласти.
В четверг, 4 мая, погода будет радовать жителей Петербурга и Ленобласти.
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Температура воздуха в Петербурге ночью будет колебаться от нуля до +2 градусов, а днем поднимется до +8…+10 градусов. В Ленобласти ожидается от -3 до +2 градусов ночью и +5…+10 днем, а местами потеплеет до +13.
Однако долго понежиться в тепле не дадут. Как сообщалось ранее, в мае в Петербург снова вернется зима и выпадет снег.