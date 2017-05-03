В Петербурге и области — затишье перед возвращением зимы

Как сообщает пресс-служба МЧС, в обоих регионах обещают переменную облачность и северо-западный, северный ветер: ночью со скоростью 1 — 5 м/с, днем — 3 — 8 м/с. Осадков не ожидается.

Температура воздуха в Петербурге ночью будет колебаться от нуля до +2 градусов, а днем поднимется до +8…+10 градусов. В Ленобласти ожидается от -3 до +2 градусов ночью и +5…+10 днем, а местами потеплеет до +13.

Однако долго понежиться в тепле не дадут. Как сообщалось ранее, в мае в Петербург снова вернется зима и выпадет снег.