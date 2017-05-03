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17:11 (мск), источник: АиФ Самара

В связи с ремонтом на плотине Волжской ГЭС с 3 мая пущены новые электрички

По рабочим дням пущены дополнительные электрички от Жигулевска до Жигулевского моря.

По информации Самарской пригородной пассажирской компании, связи с ремонтными работами на плотине Волжской ГЭС с 3 мая по рабочим дням назначаются дополнительные пригородные поезда:

— в направлении Жигулевск — Жигулевское море электропоезд № 6382, отправление из Жигулевска в 05:30, прибытие на Жигулевское море в 05:44, остановка на станции Могутовая 05:33,5−05:34,5;.

— в направлении Жигулевское море — Жигулевск электропоезд № 6383, отправление со станции Жигулевское Море в 16:57, прибытие в Жигулевск 17:14, остановка на станции Могутовая 17:09,5−17:10,5.

Время московское.

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