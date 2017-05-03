В связи с ремонтом на плотине Волжской ГЭС с 3 мая пущены новые электрички
По рабочим дням пущены дополнительные электрички от Жигулевска до Жигулевского моря.
По рабочим дням пущены дополнительные электрички от Жигулевска до Жигулевского моря.
По информации Самарской пригородной пассажирской компании, связи с ремонтными работами на плотине Волжской ГЭС с 3 мая по рабочим дням назначаются дополнительные пригородные поезда:
— в направлении Жигулевск — Жигулевское море электропоезд № 6382, отправление из Жигулевска в 05:30, прибытие на Жигулевское море в 05:44, остановка на станции Могутовая 05:33,5−05:34,5;.
— в направлении Жигулевское море — Жигулевск электропоезд № 6383, отправление со станции Жигулевское Море в 16:57, прибытие в Жигулевск 17:14, остановка на станции Могутовая 17:09,5−17:10,5.
Время московское.