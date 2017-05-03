В Нижний Новгород отправили медвежонка из Новосибирского зоопарка
Медвежонка отправили в Нижний Новгород авиарейсом.
Медвежонка отправили в Нижний Новгород авиарейсом.
Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролировали перевозку бурого медведя в пункте пропуска через государственную границу аэропорта «Толмачево», сообщили в
Медвежонка отправили авиарейсом в зоопарк Нижнего Новгорода из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Ветеринарный контроль проведен с соблюдением всех необходимых требований законодательства.
Маленькая медведица появилась на свет в зоопарке Новосибирска в январе 2017 года.