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17:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижний Новгород отправили медвежонка из Новосибирского зоопарка

Медвежонка отправили в Нижний Новгород авиарейсом.

Источник: Аргументы и факты

Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролировали перевозку бурого медведя в пункте пропуска через государственную границу аэропорта «Толмачево», сообщили в пресс-службе ведомства.

Медвежонка отправили авиарейсом в зоопарк Нижнего Новгорода из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Ветеринарный контроль проведен с соблюдением всех необходимых требований законодательства.

Маленькая медведица появилась на свет в зоопарке Новосибирска в январе 2017 года.

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