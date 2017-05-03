В Украине отменили прокат еще одного российского сериала

Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения еще одного сериала. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

«Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу “Танкист”, показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла», — говорится в его сообщении.