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17:05 (мск), источник: УНИАН

В Украине отменили прокат еще одного российского сериала

Сериалу «Танкист» отказано в выдаче прокатного удостоверения.

Источник: УНИАН

Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения еще одного сериала. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

«Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу “Танкист”, показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла», — говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 января Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации телесериалу «Отель».

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