В Украине отменили прокат еще одного российского сериала
Сериалу «Танкист» отказано в выдаче прокатного удостоверения.
Сериалу «Танкист» отказано в выдаче прокатного удостоверения.
Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения еще одного сериала. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.
«Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу “Танкист”, показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла», — говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, 10 января Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации телесериалу «Отель».