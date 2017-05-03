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17:41 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти нашли 200-килограммовую бомбу

Бомбу времён Великой Отечественной войны нашли рядом с газовой заправкой в Тосненском районе.

Пресс-служба ЗВО сообщает, что разминирование 240-миллиметрового снаряда провели инженерно-саперные подразделения Западного военного округа. Предположительно, снаряд использовался во время блокады Ленинграда.

По словам представителя ЗВО, бомбу нашли местные жители в 900 метрах от газозаправочной станции. В настоящее время снаряд вывезен на полигон, где будет уничтожен методом подрыва.

«Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся специальными профессионально обученными группами разминирования, состоящими исключительно из военнослужащих по контракту», — подчеркнули в пресс-службе.

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