В Ленобласти нашли 200-килограммовую бомбу

Пресс-служба ЗВО сообщает, что разминирование 240-миллиметрового снаряда провели инженерно-саперные подразделения Западного военного округа. Предположительно, снаряд использовался во время блокады Ленинграда.

По словам представителя ЗВО, бомбу нашли местные жители в 900 метрах от газозаправочной станции. В настоящее время снаряд вывезен на полигон, где будет уничтожен методом подрыва.