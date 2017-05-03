В Ленобласти нашли 200-килограммовую бомбу
Бомбу времён Великой Отечественной войны нашли рядом с газовой заправкой в Тосненском районе.
Бомбу времён Великой Отечественной войны нашли рядом с газовой заправкой в Тосненском районе.
По словам представителя ЗВО, бомбу нашли местные жители в 900 метрах от газозаправочной станции. В настоящее время снаряд вывезен на полигон, где будет уничтожен методом подрыва.
«Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся специальными профессионально обученными группами разминирования, состоящими исключительно из военнослужащих по контракту», — подчеркнули в