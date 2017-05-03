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17:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутянка высудила у мэрии города полмиллиона рублей за повреждение автомобиля тополем

Дорогой тополь. Иркутянка высудила у мэрии города полмиллиона рублей за повреждение автомобиля 15-метровым деревом.

Летом прошлого года оно упало на машину. На судебном заседании администрация Иркутска не признала свою вину. По её мнению, за случившееся должно отвечать ТСЖ. Однако Кировский районный суд установил — участок земли, где рос тополь, городская собственность. Дерево упало из-за того, что мэрия не выполнила свои обязанности по уходу за ним.

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