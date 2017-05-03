Крымским школам подарят копию Знамени Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Крымские школы в рамках проекта «Помним, как выглядит Знамя Победы» получат копию Знамени Победы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Крымские школы в рамках проекта «Помним, как выглядит Знамя Победы» получат копию Знамени Победы.
Об этом на
«Мы хотим проехать по школам и вручить копию знамени Победы каждой школе, чтобы ученики помнили заслуги дедов, их ратный подвиг », — рассказал Шувалов, добавив, что в настоящее время составляется график посещения этих образовательных заведений.
По словам парламентария, в рамках указанного проекта также предусмотрено проведение других патриотических мероприятий.
«Это проект запущен совместно с министерством образования, министерством культуры и министерством спорта. Он будет работать круглый год. К каждой дате мы будем проводить мероприятия. В рамках проекта мы будем проводить встречи с детьми, уроки