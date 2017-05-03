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17:17 (мск), источник: РИА Крым

Крымским школам подарят копию Знамени Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Крымские школы в рамках проекта «Помним, как выглядит Знамя Победы» получат копию Знамени Победы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Государственного совета РК Александр Шувалов.

«Мы хотим проехать по школам и вручить копию знамени Победы каждой школе, чтобы ученики помнили заслуги дедов, их ратный подвиг », — рассказал Шувалов, добавив, что в настоящее время составляется график посещения этих образовательных заведений.

По словам парламентария, в рамках указанного проекта также предусмотрено проведение других патриотических мероприятий.

«Это проект запущен совместно с министерством образования, министерством культуры и министерством спорта. Он будет работать круглый год. К каждой дате мы будем проводить мероприятия. В рамках проекта мы будем проводить встречи с детьми, уроки военно-патриотического воспитания, уроки мужества и многое другое», — подытожил Шувалов.

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