Крымским школам подарят копию Знамени Победы

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Государственного совета РК Александр Шувалов.

«Мы хотим проехать по школам и вручить копию знамени Победы каждой школе, чтобы ученики помнили заслуги дедов, их ратный подвиг », — рассказал Шувалов, добавив, что в настоящее время составляется график посещения этих образовательных заведений.

По словам парламентария, в рамках указанного проекта также предусмотрено проведение других патриотических мероприятий.