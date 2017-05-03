В парке им. Юрия Гагарина в Симферополе к 9 мая появится БМД-1

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель региональной общественной организации «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Андрей Попов.

председатель региональной общественной организации «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Андрей Попов.

«Будет установлена боевая машина десанта — БМД-1, как символ мощи, быстроты и мобильности воздушно-десантных войск. Она была учебным пособием в Рязани. Сейчас БМД-1 восстанавливается и будет лучше, чем новая», — заверил Попов.

В свою очередь, заместитель председателя РОО «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Иван Бабенко рассказал, что торжественная презентация нового экспоната состоится в канун Дня Победы.

Заместитель председателя РОО «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Иван Бабенко.

«Открытие пройдет восьмого числа в полдень. Сейчас машину восстанавливают ребята, сибиряки, которые волею судьбы оказались здесь», — поделился Бабенко.