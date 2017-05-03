В парке им. Юрия Гагарина в Симферополе к 9 мая появится БМД-1
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). На территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). На территории
Об этом на
председатель региональной общественной организации «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Андрей Попов.
«Будет установлена боевая машина десанта — БМД-1, как символ мощи, быстроты и мобильности
В свою очередь, заместитель председателя РОО «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Иван Бабенко рассказал, что торжественная презентация нового экспоната состоится в канун Дня Победы.
Заместитель председателя РОО «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Иван Бабенко.
«Открытие пройдет восьмого числа в полдень. Сейчас машину восстанавливают ребята, сибиряки, которые волею судьбы оказались здесь», — поделился Бабенко.
В тот же день в симферопольской школе № 27 пройдет торжественное открытие памятной доски Василию Маргелову (командующий ВДВ России, генерал армии, Герой Советского Союза — ред.), имя которого носит учебное заведение. Школе будет подарен