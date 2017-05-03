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17:17 (мск), источник: РИА Крым

В парке им. Юрия Гагарина в Симферополе к 9 мая появится БМД-1

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). На территории историко-патриотического комплекса «Честь, Доблесть и Слава» в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе появится БМД-1 (боевая машина десанта — ред.), которую на полуостров привезли из Рязани.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель региональной общественной организации «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Андрей Попов.

председатель региональной общественной организации «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Андрей Попов.

«Будет установлена боевая машина десанта — БМД-1, как символ мощи, быстроты и мобильности воздушно-десантных войск. Она была учебным пособием в Рязани. Сейчас БМД-1 восстанавливается и будет лучше, чем новая», — заверил Попов.

В свою очередь, заместитель председателя РОО «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Иван Бабенко рассказал, что торжественная презентация нового экспоната состоится в канун Дня Победы.

Заместитель председателя РОО «Крымский союз ветеранов десантных войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж» Иван Бабенко.

«Открытие пройдет восьмого числа в полдень. Сейчас машину восстанавливают ребята, сибиряки, которые волею судьбы оказались здесь», — поделился Бабенко.

В тот же день в симферопольской школе № 27 пройдет торжественное открытие памятной доски Василию Маргелову (командующий ВДВ России, генерал армии, Герой Советского Союза — ред.), имя которого носит учебное заведение. Школе будет подарен военно-патриотический класс и спортивный комплекс «Лазертаг» (высокотехнологичная военная игра с применением лазерного бластера-автомата — ред.).

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