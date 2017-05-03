В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев

По словам министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда аль-Анани, соответствующая поправка в законодательство была одобрена правительством Арабской Республики в среду, 3 мая. Об этом сообщает египетский новостной портал youm7.

Как заявил аль-Анани, за преследование туристов в зонах археологических раскопок торговцев могут оштрафовать на сумму от трех до 10 тысяч египетских фунтов (от 9,5 до 31,5 тысячи рублей).

Кроме того, министр рассказал, что наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности будет ужесточено. Правонарушителям грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Ранее в мае глава Федерации египетского туризма Карим Мохсен назвал All Inclusive вредным для туризма. Он предложил поднять цены в отелях, работающих по системе «включено».