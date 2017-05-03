В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
В Египте назойливых торговцев сувенирами, которые пристают к туристам, будут штрафовать.
В Египте назойливых торговцев сувенирами, которые пристают к туристам, будут штрафовать.
По словам министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда
Как заявил
Кроме того, министр рассказал, что наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности будет ужесточено. Правонарушителям грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.
Ранее в мае глава Федерации египетского туризма Карим Мохсен назвал All Inclusive вредным для туризма. Он предложил поднять цены в отелях, работающих по системе «включено».