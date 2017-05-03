В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Великой Победы

5 мая в 11:00 и 14:00, 8 мая в 11:00 состоятся церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. Перед началом мероприятия будут раздаваться георгиевские ленточки.

8 мая в 18:30 на пл. им. В. В. Куйбышева организуется концерт «Мы Великой Победы песни будем петь вместе!». В программе концерта — выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы».

9 мая в 10:00 на площади имени В. В. Куйбышева пройдет Военный Парад. Пригласительные распространяются через советы ветеранов районов Самары, школы (для победителей конкурса «Письмо Победы»), профсоюзные комитеты ведущих предприятий и организаций города, общественные организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов, организации инвалидов, молодежные организации и военно-патриотические клубы, национально-культурные центры, общественные советы микрорайонов; через социальные службы приглашаются воспитанники детских домов и многодетные семьи.

Также желающие могут стать участниками парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга, и вместе с ней встать в строй Бессмертного полка. Помощь в изготовлении фотографий оказывается в Администрациях внутригородских районов г. о. Самара. Сбор участников шествия — до 10:15 на улице Молодогвардейская в границах улиц Некрасовская и Ленинградская.

После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники военно-патриотические клубы и Бессмертный полк пройдут по улице Молодогвардейская до улицы Полевая.

Чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка, жители и гости города приглашаются на улицу Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая.

Кроме того, в небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.

Сразу после парада на площади начнут свою работу выставка военной техники и полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В. В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.