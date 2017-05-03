Учителем года в Воронежской области стала преподаватель химии

В конкурсе приняли участие около 80 специалистов из Воронежа и различных районов области. В результате именно представители районных образовательных учреждений стали победителями.

«Воспитателем года» была признана Татьяна Бойкова, которая работает в детском саду города Лиски. Лучшим педагогом-психологом стала специалист из Аннинской школы № 6.

А в главной номинации, «Учитель года», победила Ирина Попова — преподаватель из Рамони. Она признаётся, что учителем мечтала быть с детства, правда, тогда представляла себя на уроках русского языка. Однако в старших классах выбрала химию.

Теперь Ирина Попова пытается синтезировать её с другими даже гуманитарными науками, чтобы показать своим ученикам насколько интересным может быть этот непростой предмет.

Ирина Попова, учитель Рамонской средней школы № 2: