Учителем года в Воронежской области стала преподаватель химии

В конкурсе приняли участие около 80 специалистов из Воронежа и различных районов области. В результате именно представители районных образовательных учреждений стали победителями.
«Воспитателем года» была признана Татьяна Бойкова, которая работает в детском саду города Лиски. Лучшим педагогом-психологом стала специалист из Аннинской школы № 6.
А в главной номинации, «Учитель года», победила Ирина Попова — преподаватель из Рамони. Она признаётся, что учителем мечтала быть с детства, правда, тогда представляла себя на уроках русского языка. Однако в старших классах выбрала химию.
Теперь Ирина Попова пытается синтезировать её с другими даже гуманитарными науками, чтобы показать своим ученикам насколько интересным может быть этот непростой предмет.
Ирина Попова, учитель Рамонской средней школы № 2:
«Каждая тема в химии связана с тем, что нас окружает. Вещества, явления, предметы, процессы. И если любую тему урока привести к какому-то событию, какой-то ситуации жизненной, которая всем понятна, то всё станет более доступно для детей, более интересно соответственно».