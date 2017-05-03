В Воронежском заповеднике нашли ядовитых жуков из Красной книги

Сотрудники Воронежского биосферного заповедника обнаружили в Центральной усадьбе самку черной майки и самца синей майки. Эти виды жуков включены в Красные книги Москвы, Ленинградской области, республик Татарстан и Молдовия, Нижегородской области и других регионов России, сообщила пресс-служба заповедника в среду, 3 мая. При опасности жуки выделяют жидкость, содержащую ядовитое вещество кантаридин — при попадании на кожу оно может вызывать ожоги и волдыри.
Черные и синие майки — жуки с маленькими надкрыльями и огромным брюшком — в основном обитают на лугах и степях безлесных районов области. Для заповедника это редкие виды насекомых — до этого черную майку находили лишь один раз, на юго-западной окраине заказника, в 2012 году. В лесном массиве Усманского бора жуки не встречались.
Жуки-майки — паразиты, которые существуют за счет диких пчел. Личинка жука цепляется к лапам и волоскам тельца пчелы и могут, попадают в ее гнездо и съедают яйцо пчелы-самки. После этого личинка переходит на следующую стадию развития. За счет запасов пыльцы и нектара она развивается в ложную куколку с твердыми покровами, а ранней весной превращается в настоящую куколку, из которой в апреле-мае выходит жук. Самцы маек погибают сразу после спаривания, самки — вскоре после откладки яиц. Из-за того что личинки этих жуков имеют мало шансов закончить развитие, поэтому самка откладывает в песчаную почву до 4 тыс. яиц.