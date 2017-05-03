Самарский технический университет начал ребрендинг
Самарский государственный технический университет начал ребрендинг, говорится в сообщении
Самарский государственный технический университет начал ребрендинг, говорится в сообщении
Ученый совет Самарского государственного технического университета утвердил новый бренд вуза и логотип.
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При разработке нового бренда и логотипа был проведен опрос студентов и преподавателей СамГТУ, в социальных сетях и учтено мнение более чем 1,2 тыс. участников опроса.
Предыдущий логотип СамГТУ был утвержден Ученым советом вуза 29 марта 2013 г., накануне 100-летия вуза. В его основу был положен круг как символ постоянства. Стилизованная двенадцатизубчатая шестерня символизировала техническую направленность университета. Надпись в нижней части эмблемы на латинском языке cum nobis successus переводится как «С нами успех», а надпись в верхней части эмблемы eruditio est lux в переводе означает «Ученье (знание, образованность) — свет». Золотистый цвет символизировала престиж, благополучие и основательность.
Как пояснили в
В официальном сообщении
В основе цветовой палитры нового логотипа СамГТУ — российский триколор. Выбор цветовой гаммы разработчики обосновали тем, что «Самарский политех — опора России в образовании будущих поколений».