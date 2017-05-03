Алматинцев попросили сохранять спокойствие при звуке сирены

4 мая, в 12.55, департамент по ЧС Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг, в 12. 55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

В этой связи департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.