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18:14 (мск), источник: Фонтанка

Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая

Переход на периодический режим протапливания в Петербурге запланирован на 15 мая. Устойчивых положительных температур ожидают уже после 20-го.

Источник: РИА "Новости"

Подготовить проект приказа о периодическим протапливании с 15 мая поручил вице-губернатор Игорь Албин 3 мая в ходе заседания профильной межведомственной комиссии. Это означает, что ответственные службы будут постепенно отключать энергоисточники. При этом в Гидрометцентре отметили, что устойчивых положительных температур ожидают в третьей декаде мая. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по энергетике, сейчас отменена норма о среднесуточной температуре в 8 градусов в течение 5 дней подряд как показании для полного отключения отопления. Теперь каждый регион может ориентироваться на собственные критерии. Точной даты отключения в Смольном пока не называют.

В 2016 году периодическое протапливание было запущено 2 мая, а полностью тепло отключили 6 мая.

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