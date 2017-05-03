Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая
Переход на периодический режим протапливания в Петербурге запланирован на 15 мая. Устойчивых положительных температур ожидают уже после 20-го.
Переход на периодический режим протапливания в Петербурге запланирован на 15 мая. Устойчивых положительных температур ожидают уже после 20-го.
Подготовить проект приказа о периодическим протапливании с 15 мая поручил
В 2016 году периодическое протапливание было запущено 2 мая, а полностью тепло отключили 6 мая.