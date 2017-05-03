Заказавший безглютеновый завтрак авиапассажир получил лишь банан

По словам авиапассажира, он воспользовался услугами компании All Nippon Airways.

Павелка утверждает, что просил безглютеновый завтрак, но ему принесли банан с наклейкой «GF» («gluten free») и упаковку со столовыми приборами и солью. Остальные пассажиры получили сосиски, яйца, грибы, хлеб и йогурт.

Полет продолжался девять часов. Накануне вечером Павелка получил нормальное питание, и он полагал, что на завтрак будет выдано нечто более питательное, чем банан.