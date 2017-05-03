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18:10 (мск), источник: Газета.Ру

Заказавший безглютеновый завтрак авиапассажир получил лишь банан

Житель Лондона Мартин Павелка, заказавший безглютеновый завтрак на рейсе Токио — Сидней, получил лишь банан. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам авиапассажира, он воспользовался услугами компании All Nippon Airways.

Павелка утверждает, что просил безглютеновый завтрак, но ему принесли банан с наклейкой «GF» («gluten free») и упаковку со столовыми приборами и солью. Остальные пассажиры получили сосиски, яйца, грибы, хлеб и йогурт.

Полет продолжался девять часов. Накануне вечером Павелка получил нормальное питание, и он полагал, что на завтрак будет выдано нечто более питательное, чем банан.

Пассажир написал жалобу в авиакомпанию, но ответа пока не получил.

Комментарии
1
Сергей Донченко
Ну просил - получил, в чём проблема ? Нормальный завтрак - банан. Как дети малые, чес слово ...
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