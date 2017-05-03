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18:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе скончался бывший директор театра кукол Ирик Ахмадеев

Мужчина месяц не дожил до своего 75-летнего юбилея.

Сегодня, 3 мая, в башкирской столице ушел из жизни бывший руководитель Башкирского государственного театра кукол Ирик Ахмадеев. Через месяц он собирался отметить свой 75-летний юбилей.

Ирик Нуритдинович возглавлял театр кукол четыре года — с 1998 по 2002 год.

— Коллеги по театру помнят его как человека, безгранично преданного своему делу, большого профессионала, готового всегда справляться со сложными и подчас невыполнимыми задачами, — рассказали сотрудники Башкирского государственного театра кукол.

В последний путь экс-директора проводили из фойе его любимого театра.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ирика Ахмадеева.

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