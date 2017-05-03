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18:50 (мск), источник: Городской репортер

В Пролетарске 1 июня откроется новый спорткомплекс

В Пролетарске откроется новый спортивный комплекс с бассейном ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил из резервного фонда правительства более 3,5 млн рублей на закупку оборудования. Сейчас в здании завершаются внутренние работы.

Напомним, строительство комплекса началось еще в 2012 году. Однако срок сдачи постоянно переносился. После судебных процедур подрядчик был сменен.

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