Не жми на газ: в Молдове утвердили новые ПДД

Впервые в правила дорожного движения вводится понятие «агрессивное поведение». Это намеренное осуществление агрессивных маневров, в результате которых создаются необоснованные препятствия дорожному движению и нарушение прав других участников этого движения, что побуждает принять их дополнительные меры для предотвращения ДТП.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду утвердило поправки в правила дорожного движения. Согласно им, на дорогах страны появятся новые знаки и разметка. А водители отныне должны быть аккуратнее во время управления автомобилем.

Одновременно с «агрессивной ездой» в молдавской версии ПДД появилось понятие «превентивное вождение» (conducerea priventiva). Оно означает действия водителя, направленные на предотвращение аварии.

Автор поправок — министерство внутренних дел Молдовы сделало послабления для любителей быстрой езды. Максимально разрешенная скорость для передвижения легковых автомобилей по национальным трассам увеличилась с 90 до 110 километров в час. Правда, это новшество будет действовать только на тех участках дороги, где установлены соответствующие знаки. Поправки вводят скоростные ограничения во время непогоды. Если на улице туман, или дороги покрыты гололедицей и снегом, скорость движения транспортных средств не должна превышать 20-ти километров в час.

Новые дорожные знаки.

Ограничения коснутся и парковок во дворах. В жилой зоне запрещена стоянка автотранспортных средств вне специально оборудованных мест, или их расположение таким образом, который затрудняет проход пешеходов и проезд спецтранспорта.

Не исключено, что даже разогрев машины в морозную погоду можно классифицировать как нарушение законодательства. Согласно поправкам, принятым правительством, в жилой зоне запрещена стоянка с работающим мотором.